"Destination Perwez" pour "Place aux Artistes" le 28 et 29 août

Le week-end des 28 et 29 août : "Destination Perwez" pour "Place aux Artistes" ! Deux jours de spectacles gratuits dans le village de Thorembais-Saint-Tond où auront lieu de nombreux événements qui sauront faire plaisir aux plus petits comme aux plus grands !

Le week-end s’ouvrira à 15 heures avec une démonstration de salsa et de bachata, Salsa Thérapie donnera un atelier pour permettre à chacun de s’essayer à la danse. A 17 heures Valérie Bienfaisant emmènera le public pour un voyage dans "le royaume dans le royaume" de Belgique. Elle contera deux grandes et merveilleuses histoires oubliées. La fabuleuse histoire du Prince Pierroc qui suit son cœur et voyage jusqu’au Maroc, en passant par la région wallonne et le village de Liernu ! Ainsi que la folle aventure d’une jeune souris en quête de son destin qui manque de se noyer dans la Lesse, traverse les Vosges et deux océans jusqu’en Amérique. Un spectacle gratuit sur réservation.

Une démonstration et un atelier de Qi Gong seront donnés à 18 heures par les Flots Mouvants. Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui permet de prendre conscience de notre énergie (Qi) et travailler sur sa circulation (Gong) mettant en harmonie le corps, l’esprit et le souffle. Un bon moyen de vous reconnecter avant la rentrée.

La journée se clôturera par un concert donné par Camping Palace Orchestra. Leur musique et leurs chansons flirtent avec le blues, le jazz, le swing. Elles tanguent dans les ports et frôlent le tango. Elles rient et pleurent klezmer. Elles se baladent à moitié folk. Elles valsent quand elles en ont l’envie.