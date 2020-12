Des spectacles de théâtre réservés aux enfants dans la province du Luxembourg

Pour débuter 2021 sur une note festive, des spectacles de théâtre uniquement pour les enfants se dérouleront les 2 et 3 janvier prochains à Gouvy et à Vielsalm. Un Noël au théâtre, sans les parents…

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les enfants sont invités au théâtre afin de profiter de spectacles imaginés pour eux dans la province du Luxembourg. Le samedi 2 janvier, cela se passe du côté de Gouvy avec "La porte du diable". Le dimanche 3 janvier à Vielsalm, ils découvriront la pièce "Amanda et Stefano". Vos petites têtes blondes seront prises en charge par les organisateurs.

Le 2 janvier 2021

La porte du diable est un spectacle destiné aux enfants de cinq à douze ans, imaginé par la compagnie Les Royales Marionnettes.

"Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque année. La vieille charrette à bras familiale est tirée sur la place. Didier grogne quelques mots, empoigne les gamins turbulents et apostrophe les parents mal élevés qui confondent son castelet ambulant avec leur télévision. Tandis que le cadet harangue la foule, l’aîné installe ses vieilles marionnettes sur la charrette. Un spectacle mêlant tradition et actualité, engagé, haut en couleurs, qui amusera les enfants…"

En pratique : à 15h à l’école de Cherain

5€/enfant (avec un goûter)

Réservation obligatoire au 0495 46 78 15 (40 places)

Le 3 janvier 2021

Place à la pièce Amanda et Stefano du Théâtre du Sursaut pour les enfants de trois à huit ans (les grands frères et grandes sœurs jusqu’à douze ans peuvent les accompagner).

"Amanda et Stefano sont côte à côte derrière leur table respective. Ils se connaissent. Ils aiment ce temps à vivre ensemble, mais… Selon elle, il est un peu rigide. Selon lui, elle est assez sauvage. Selon lui, il est méthodique. Selon elle, elle est ludique. Alors, ils cherchent ensemble comment fonctionner à deux. Et surtout, ils trouvent car l’amitié est importante pour eux. Dans ce joyeux laboratoire d’émotions, ils sculptent ensemble leur relation et leur capacité à s’amuser d’un rien. À l’image de Laurel et Hardy, leurs quiproquos sont une sorte de routine. Le tout saupoudré d’impertinence pour que le plaisir soit grand…"

En pratique : à 15h à la salle Les Pîpîres

Neuville, 48

5€/enfant (avec une collation)

Réservation obligatoire au 080/ 21 68 78 (40 places)