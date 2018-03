Des entreprises liégeoises constituent un club en soutien à la création artistique

Un club des entreprises partenaires du Théâtre de Liège a été créé en vue de soutenir financièrement la création artistique et le développement culturel dans différents milieux, notamment scolaire. Quelque 70.000 euros ont déjà été attribués, a annoncé mardi Stéphan Uhoda, président du club des entreprises.

A ce jour, le club compte 11 entreprises partenaires: 4M, Groupe Ardent, CMI, Ethias, Inver Invest, Invest Minguet Gestion, Mithra, Safran Aero Boosters, Uhoda SA, Vranken-Pommery et Vitra. Pour intégrer le club pour une période de trois ans, renouvelable, chaque partenaire s'acquitte d'une cotisation annuelle de 10.000 euros. L'exclusivité dans son secteur lui est garantie.

"Ce sont ainsi plus de 100.000 euros qui sont dédiés au développement culturel et théâtral à Liège et au-delà. Dans une logique de gestion en bon père de famille, une réserve de l'ordre de 20% est prévue au cas où une dépense plus importante se présenterait", précise Stéphan Uhoda, qui souhaite que le club s'étende davantage en accueillant d'autres entreprises, d'autres secteurs, de manière à octroyer un maximum de moyens à des projets répondant aux objectifs fixés.

Du côté du Théâtre de Liège, le directeur, Serge Rangoni, confirme l'intérêt de constituer un tel club sachant que le subside émanant de la Communauté française "couvre à peine les salaires". Il s'agit donc d'un apport appréciable pour financer l'activité théâtrale. "Cela représente entre 5 et 10% du budget dépenses du théâtre", souligne Serge Rangoni.

Le club a désigné les premiers bénéficiaires, sur base de propositions formulées par le Théâtre de Liège. Ce sont ainsi 70.000 euros qui ont été attribués. Le prix honorifique (2.500 euros) revient à Fanny Médart, institutrice dans une école à discrimination positive à Liège, qui a fait découvrir le Théâtre à ses élèves en vue d'une plus grande ouverture culturelle. Le prix pédagogique (12.500 euros) a été attribué à l'athénée Maurice Destenay à Liège, école à discrimination positive, pour un projet contre le radicalisme. Des aides à la production entre 10.000 et 15.000 euros ont été accordées à "Pour en finir avec la question musulmane" de Rachid Benzine, au Collectif Mensuel, qui fête ses 10 ans et cartonne avec "Blockbuster" et au spectacle "L'homme de la Mancha" qui, fin d'année, commémorera le 40e anniversaire du décès de Jacques Brel.

Enfin, des aides à la diffusion de 10.000 euros ont été octroyées à "14 juillet" de Fabrice Adde et à une installation de Chiu Yung Wong qui sera réalisée dans le cadre du festival IMPACT.