Dernier tango pour Zingaro, théâtre équestre vivant

Ex-Anima est l’ultime spectacle équestre de l’écuyer génie Bartabas, Arte a capté l’une des dernières représentations au Fort d’Aubervilliers.

En 1985, Clément Marty alias Bartabas crée un théâtre équestre et musical. Il lui donnera le nom de son plus fidèle compagnon équidé, Zingaro, à qui il a mêlé son destin. Né en Belgique, le magnifique frison ébène et crinière ondulée est le second fondateur de la troupe et une partie de son âme. Ensemble, Bartabas et Zingaro connaissent le succès et se produisent partout en France puis dans le monde, repoussant sans cesse les limites du spectacle et de la mise en scène. Passionné de voyage et de culture, Bartabas n’aura eu de cesse de s’inspirer des cultures gitane, coréenne, berbère, tibétaine, mexicaine et tant d’autres. En 1998, Zingaro décède en pleine tournée laissant seul son ami, qui continuera pour garder intact son esprit. En 2003, Bartabas est nommé responsable de l’Académie du spectacle équestre de Versailles, une consécration pour l’écuyer-magicien qui communique avec les équidés.

Après 11 spectacles et 34 ans passées sur les routes, Bartabas a décidé d’arrêter de faire tourner sa troupe. Ex-Anima est son ultime création, dont les représentations ont débuté en octobre 2017, où la théâtre avait élu domicile. Arte propose de faire revivre ce spectacle à tout ceux qui n’auraient eu la chance de le voir.

Le spectacle “Ex Anima” a été filmé le 13 mars 2018 au Théâtre Zingaro à Aubervilliers, retrouvez-le ci-dessous ou sur Arte :