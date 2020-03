" Der Schmied von Gent " (Franz Schreker). Un cocktail de (bonnes) surprises dans un opéra oublié ***

Il y a au moins trois raisons d’aller voir (demain dimanche 1er mars, la dernière) cet opéra toublié du compositeur Franz Schreker. Parce qu’il appartient à cette catégorie d’œuvres bannies par les nazis comme musique dégénérée, " entartete Musik ". Parce que son intrigue, une fable politique (centrée sur la révolte des Flamands contre le Duc d’Albe) est empruntée à " Smetse Smee ", une œuvre de Charles De Coster, antérieure de 10 ans à " La légende d’Uylenspiegel. Et parce que son metteur en scène, Ersan Mondtag, un Allemand d’origine turque en fait une fantaisie colorée et rythmée avec, en clin d’œil significatif, l’apparition de… Léopold II.

Der Schmied von Gent, le dernier opéra de Franz Schreker, fut victime d’une cabale nazie deux mois avant l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 et Schreker, directeurde l’Académie de Musique de Berlin (avec comme collègues Richard Strauss et Hindemith) fut déchu de son poste et mourut un an plus tard. Était réputée " dégénérée " toute musique " moderne " s’écartant de la tradition allemande comme le jazz (musique de noirs ) et la musique écrite par des juifs et des communistes.

Or Schreker, juif par son père, compose (livret et musique) " Le Forgeron de Gand " autour de Smee, un " gueux " résistant à l’oppression espagnole du Duc d’Albe, largement caricaturé. Résistant ? Le brave homme le fut mais devenu " collabo " et dénoncé par un autre forgeron rival, il tombe dans la misère. Un somptueux cortège surgit mené par une femme " diabolique " la déesse noire Astarté avec qui il conclut un " pacte " de sept ans. Un diable féminin et noir qui lui promet non pas la pierre philosophale ou une jeune Grete comme Faust mais la prospérité. La lutte du bien et du mal, le paradis et l’enfer, verra aussi défiler la Vierge Marie et le petit Jésus, Joseph, St Pierre mais aussi le Duc d’Albe, qui porte ici jupe -on est dans la caricature- et ses acolytes.