Découvrez le festival du cirque EN L'AIR à travers des capsules vidéo

Et si vous assistiez au festival du cirque EN L’AIR, en direct de votre canapé ? Jusqu’au 14 janvier, chaque jeudi à 18h30, découvrez une nouvelle capsule présentant un numéro de quinze minutes. De véritables moments suspendus…

Le cirque s’invite chez vous, grâce au Centre culturel du Brabant wallon et à la télévision locale TVCOM. À travers des capsules vidéo, vous vivrez le festival du cirque EN L’AIR, comme si vous y étiez. Depuis le 26 novembre et jusqu’au 14 janvier, le rendez-vous est fixé chaque jeudi à 18h30 pour découvrir une vidéo de quinze minutes d’un instant suspendu. En plus des performances, les vidéos présentent également des interviews menées par John-John Mossoux et l’ouverture des portes des coulisses du festival. Et, cerise sur le gâteau, les jeudis 24 et 31 décembre, ce n’est pas une mais deux vidéos qui seront révélées…

En réinventant le festival, le Centre culturel du Brabant wallon a fait le choix de soutenir ces artistes. Ainsi, il leur assure une partie du cachet annulé et une rémunération pour les journées de tournage. Et si leur vidéo vous a plu, vous pouvez, vous aussi, féliciter leur travail. Pour ce faire, rien de plus simple, vous pouvez apporter votre contribution par un versement sur le compte BE09 8777 0921 0257 avec, en communication, “soutien artistes festival en l’air”.

Toutes les vidéos sont à voir ou à revoir sur le site du Centre culturel du Brabant Wallon