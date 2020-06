Déconfinement : le Festival de Théâtre de Spa se déroulera en plein air

Même si des contraintes subsistent, le secteur de la culture respire. Dès le premier juillet, les salles de spectacles pourront accueillir 200 personnes. La solution du plein air est aussi une bonne option.

Un gradin et une scène dans le Parc de Sept Heures

Une option choisie par Axel Debooseré, le directeur du Festival de Théâtre de Spa, événement estival d'envergure qui, en temps normal, réunit sur deux semaines près de 1.000 personnes chaque jour: "On a travaillé sur l'idée d'une proposition qui se déroulerait en extérieur, c'est-à-dire monter un gradin dans le parc de Sept Heures à Spa, une scène également. Et de là, présenter des spectacles qui ne sont peut-être pas tous les spectacles qu'on avait dans le programme, ça, ce ne serait pas possible, mais les spectacles d'artistes qui, pour certains, nous ont déjà sollicités. Et puis d'avoir également des activités dans la ville, à certaines occasions, pour le 15 août par exemple, où des petites formes de théâtre pour enfants".

De la fin juillet jusqu'au 16 août

Une nouvelle formule donc pour le festival, qui démarrerait fin juillet. Axel Debooseré: "On pense que le festival pourrait démarrer toute fin juillet pour se terminer le 16 août. Habituellement, pour le festival, on travaille sur 4 salles en intérieur, plus des chapiteaux. Donc évidemment, l'offre est assez importante. Ici, on se focaliserait sur un espace principalement. C'était donc important pour nous de pouvoir un peu étirer la période pour pouvoir proposer un panel de spectacles plus important".

Le programme du Festival de Spa nouvelle formule sera dévoilé dans le courant de ce mois de juin.