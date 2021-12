"De la sexualité des orchidées": une ovation pour Sofia Teillet, au Théâtre de Namur

Sofia Teillet au micro de Christine Pinchart - « De la sexualité des orchidées » de et avec... « De la sexualité des orchidées » de et avec Sofia Teillet, sur la scène du studio du Théâtre de Namur jusqu’au 18 décembre. Entre la leçon de choses, et la conférence, Sophia Teillet avec le ton du plaisir et de l’humour nous dévoile les secrets amoureux d’une fleur pas comme les autres. Et si le titre fait référence à l’orchidée, cette passionnée de science nous balade bien au-delà de la reproduction d’une fleur. Elle a approfondi les liens entre le végétal et l’humain et partage ses découvertes : sur la vanille, ou le poisson abyssal…