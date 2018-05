Dans le labo de .. Carré Curieux

Soyons carré, rappelons les bases : Carré Curieux, c’est quatre gars presque inséparables depuis leur rencontre à l’Ésac au début des années 2000. Ce quatuor aux coins doux, c’est Kenzo Tokuoka (monocycle et acrobaties), Gert De Cooman (tissu aérien et mât libre), Luca Aeschlimann (jonglerie de balles) et Vladimir Couprie (jonglerie aux diabolo-toupies), mêlant sensibilités et disciplines dès 2007 avec un premier spectacle éponyme (Carré Curieux). Basé sur un schéma "Ensemble, c’est tout", il a marqué les imaginaires et s’est joué un peu partout. Puis chacun des gars a vécu sa vie, se retrouvant volontiers pour des spectacles en solo ou duo au sein de la compagnie, mais explorant aussi des voies personnelles. Des chemins libres, dictés par les aléas de la vie et une façon parfois différente d’envisager la création.

La formule magique "au carré" allait-elle pouvoir se réinventer ? Bonne nouvelle, aujourd’hui, plus de dix ans après leur premier succès, ils se retrouvent à quatre pour Famille choisie, spectacle né de leur expérience au quotidien. Soit eux, artistes qui, après la sortie de l’école et les premières scènes, ont rencontré leur compagne, sont devenus parents et ont mené leur bout de chemin sans jamais rompre le lien. Car même en dehors de leur pratique artistique commune, ce petit monde s’est organisé en famille... choisie. Une famille avec ses rites, ses rendez-vous, ses repas partagés, ses fêtes,… " Nous sommes quatre frères. Nous ne l’étions pas : nous le sommes devenus. Nos sangs se sont mêlés. Nos caractères se sont emmêlés. Certains disent qu’on ne choisit pas sa famille. Nous avons choisi ", écrivent-ils en amorce de la création. La compagnie s’est inspirée de cette expérience de vie pour tricoter la dramaturgie de leur nouveau spectacle avec la metteure en piste Titoune Krall. Et plus encore : Famille choisie prend la route sous chapiteau, pour une nouvelle aventure itinérante. Compagnes, enfants, caravanes-studio et institutrice, il est un univers en tournée. Aperçu de l’expérience, en cinq mots et autant d’essentiels, avec Kenzo Tokuoka, un des angles du Carré.