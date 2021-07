Dans le Festival Off d’Avignon, trois compagnies unies pour acheter le Théâtre des Lucioles

En apprenant le départ à la retraite des anciens propriétaires, nos trois mousquetaires ont donc sauté sur l’occasion, prenant le premier TGV Paris-Avignon. Le trio compte bien changer les règles du jeu. Au programme : aller à l’encontre du formatage en cours dans le "Off" où les directeurs privilégient des formes courtes pour proposer toujours plus de spectacles et donc de créneaux horaires à la location (permettant à quelques-uns de se remplir les poches…) en programmant aux Lucioles des formes longues avec de nombreux comédiens sur le plateau. De quoi titiller notre curiosité et solliciter une rencontre avec Thomas Le Douarec !

Pari limité toutefois car il s’agit d’habitués du Festival qui roulent leur bosse depuis plus de trente ans dans le milieu et n’ont donc plus besoin de jouer à Avignon pour s’assurer d’avoir des dates en septembre, comme nous l’a confié le metteur en scène, comédien et scénariste Thomas Le Douarec . Ce dernier, dont la compagnie porte le nom, a décidé de s’unir avec Anthony Magnier (Compagnie Vita) et Cédric Chapuis (Compagnie Scènes Plurielles) . Ensemble, ils ont acheté en janvier le Théâtre des Lucioles . Une voie peu conventionnelle tant il est rare qu’un théâtre du Festival appartienne à des comédiens ! Ce qui les a poussés à sauter le pas ? Ils ont calculé qu’en vingt ans, la Compagnie Vita a dépensé à elle seule 900.000 € uniquement en location de créneaux horaires. En partant de ce constat, le choix d’investir s’imposait, "afin de se réapproprier leur outil de travail".

En l’absence de certitude, certains ont fait le choix de se passer d’Avignon cette année. Pour preuve, le "Off" accueillera en ce mois de juillet 1070 spectacles dans une centaine de lieux (dont 923 seront présentés pour la première fois à Avignon), soit un tiers de spectacles en moins que pour l’édition 2019, la dernière en date suite à l’annulation du Festival en 2020 pour cause de pandémie. Néanmoins, d’autres ont fait le pari de venir et même plus, d’investir !

Jouer dans le "Off" comporte souvent une part de risque pour les artistes, contraints de "payer pour travailler" en louant des créneaux horaires, généralement à prix d’or, aux directeurs de salles. Le Festival, crée en 1967 sous l’impulsion d’André Benedetto dans un geste de révolte contre l’institution – le "In" – a en effet la réputation d’être un "cimetière de compagnies". Malgré cela, elles sont légion à s’y presser car le "Off" reste un extraordinaire tremplin potentiel, permettant comme aucune autre manifestation théâtrale de se faire un nom rapidement en partant de rien.

Le rendez-vous est pris à 21h30 devant le théâtre (situé à la frontière de "l’intra" et de "l’extra", dans l’enceinte délimitée de la vieille ville mais à deux pas de la Porte Saint Lazare qui mène en dehors des remparts) à la sortie de scène de Thomas Le Douarec dont le planning avignonnais s’avère bien chargé puisqu’il y met en scène trois spectacles (son adaptation de L’Idiot de Dostoïevski à 12h30, le seul en scène Very Math Trip à 17h25 de et avec Manu Houdart, enseignant et vulgarisateur scientifique belge spécialisé dans les mathématiques et, pour finir, Le Portrait de Dorian Gray à 19h45 que Thomas Le Douarec a également adapté et dans lequel il joue).

Après la pièce, ce boulimique de travail, encore en costume de scène, retrouve les spectateurs pour un échange, à la manière de Jean Vilar qui, après chacune des représentations au Théâtre National Populaire, demandait au public ce qu’ils en avaient pensé avant de faire ses retours aux acteurs dans ses fameuses "notes de service" affichées sur le tableau d’accueil du Théâtre. Thomas Le Douarec nous aperçoit. Vite ! Visiter le théâtre avant le prochain spectacle à 22h05 ! Nous voilà donc à l’intérieur des Lucioles, lieu emblématique d’Avignon avec ses deux magnifiques plateaux dont les jauges sont respectivement de 120 et 222 places. Pas peu fier, Thomas Le Douarec désigne ses nouveaux investissements : dans la grande salle, des fauteuils gradinés ont été ajoutés, permettant d’accueillir plus de spectateurs. Ils se distinguent des fauteuils d’origine par leur couleur, pourpre contre "lie de vin". Le théâtre a aussi investi pour mettre à disposition des troupes du matériel technique, une rareté à Avignon où chaque compagnie est habituellement obligée de venir avec ses propres projecteurs ! Comment ont-ils trouvé la trésorerie pour ces premiers aménagements ? Thomas Le Douarec, Anthony Magnier et Cédric Chapuis ont décidé de ne pas se rémunérer sur leurs postes de directeurs, préférant réinvestir l’argent gagné directement dans le théâtre afin d’offrir aux artistes les meilleures conditions d’accueil possibles.

Pour lancer en beauté ce nouveau chapitre de la vie du Théâtre, les trois codirecteurs ont choisi de le placer sous le protectorat des éléments avignonnais. Ils ont donc rebaptisé la grande salle "Mistral" et la deuxième "Fleuve", "car c’est la plus proche du Rhône" précise Thomas Le Douarec. Dans la lignée de cette thématique, ce dernier a fait appel à un de ses amis, le photographe Francis Grosjean, dont la série "Nature Divinity" consacrée aux cinq éléments est exposée dans le couloir du Théâtre. "Il a l’élégance d’Edouard Baer et la voix de Philippe Noiret", nous glisse le photographe à propos de Thomas alors que celui-ci s’est éclipsé le temps de se changer.

La conversation se poursuit dehors, sur les petites tables en bois installées sur le trottoir en face du théâtre. Thomas Le Douarec nous y rejoint, chemise fleurie, cigarette au bec et Redbull à la main. "Je ne bois pas d’alcool pendant le Festival", précise-t-il. "C’est trop physique, on ne vient pas au festival "comme ça". On s’y prépare physiquement, un peu comme pour un marathon ! On ne fait pas de relâche nous. Non seulement la relâche tue le rythme mais il faut aussi se demander à qui ça profite !". Devant notre air interrogateur, Thomas Le Douarec poursuit. "Les relâches profitent aux directeurs des théâtres. En tant que compagnie, c’est comme quand tu loues un appartement : que tu y sois ou non, tu payes ton loyer ! Mais je ne veux jeter la pierre à personne… Chaque directeur a ses contraintes économiques."