Coup d’envoi du festival « Nourrir la Hesbaye brabançonne », qui aborde la problématique de l’alimentation durable

Le 13 janvier lance le coup d’envoi du festival "Nourrir la Hesbaye brabançonne", qui comprend différents évènements culturels axés sur la thématique de l’alimentation durable et locale dans le Brabant Wallon. Organisé par le GAL Culturalité, actif sur 7 communes à l’est de la Province, le festival s’inscrit dans l’ADN de l’association : l’action collective face aux défis ruraux aux bénéfices de l’humain, de l’environnement et de l’économie locale. Durant deux mois, la commune de Jodoigne accueillera l’évènement, prévu jusqu’en mars 2022. Lors de quatre soirées, quatre œuvres seront présentées et elles sont toutes liées aux problématiques de l’agroalimentaire.