Coronavirus - "Namur en mai" devrait organiser un événement-test avec 500 spectateurs le 12 mai

Le festival des arts forains "Namur en mai" et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) envisagent l'organisation d'un événement-test avec 500 spectateurs le 12 mai, annonce mardi la direction de l'événement. La confirmation devrait tomber dans le courant de la semaine.

Cette annonce fait suite à celle de la FWB, qui avait approuvé le 11 mars la mise en place d'un projet pilote visant à organiser six événements-tests dans le secteur de la culture. Une expérience menée en collaboration avec DNAnalytics, à la tête de l'étude.

Le spectacle organisé le 12 mai par "Namur en mai" devrait être le seul de ces six événements à se tenir en plein air. L'objectif est de valider et d'alléger les protocoles.

Concrètement, 500 spectateurs seront soumis à un test salivaire avant d'assister à la représentation, puis sept jours après. La participation à l'événement-test sera gratuite. Les personnes positives au coronavirus seront également autorisées à y assister et une distance d'un mètre entre les bulles de spectateurs masqués sera respectée. Un autre groupe test de 500 non-participants sera également testé sur place, ainsi que sept jours plus tard.

"Ce test, qui aurait dû être réalisé il y a des mois, ne peut évidemment pas servir de prétexte à retarder l'ouverture du secteur culturel", souligne Samuel Chappel, directeur du festival namurois. "Ces événements-tests ont pour but d'affiner les protocoles de réouverture, de tester des nouvelles variables, en plus de celles déjà étudiées auparavant en Belgique et à l'étranger."