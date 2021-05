Coronavirus – Les Centres culturels du Borinage s’associent pour se donner de l’air

Les centres culturels du Borinage, de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain, ont décidé de faire cause commune dans le cadre d’une proposition artistique commune, après plus d’un an de mise à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.

Dans un communiqué, les centres culturels locaux, contraints pour l’heure par les mesures fédérales à limiter leurs activités en extérieur avec un maximum de 50 personnes, ont annoncé leur volonté de saisir l’opportunité qui leur est offerte "de ne pas faire une saison blanche mais de pouvoir proposer quelques spectacles au public". Ils ont ainsi fait le choix de s’associer pour proposer une programmation concertée baptisée "De l’Air !"

