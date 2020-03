Coronavirus - La Zinneke Parade reporte la fête de son 20e anniversaire

La Zinneke Parade, qui devait défiler dans les rues de la capitale le 16 mai, doit être reportée, annoncent les organisateurs lundi. Ces derniers cherchent une solution pour célébrer quand même le 20e anniversaire de l'événement bruxellois.

La Zinneke Parade est organisée tous les deux ans: plus de 170 organisations, 150 artistes et 1.500 participants se préparaient à fêter le 20e anniversaire depuis un an et demi. Le défilé est toutefois suspendu en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, qui a mené notamment à une interdiction des rassemblements et des déplacements non-essentiels.

"Nous voulons continuer à faire prospérer la créativité et la collaboration de nos Zinnodes (les groupes composant la parade, NDLR). Nous prenons un mois pour réfléchir ensemble à une solution. La créativité des Zinneke mènera certainement à quelque chose de beau. Nous n'allons pas simplement laisser passer notre 20e anniversaire", assurent les organisateurs.

Le thème de l'édition désormais reportée est "Aux Loups! Wolven". Les Zinnodes devaient décliner ce thème pour aborder divers sujets comme les équilibres délicats entre tout ce qui vit sur la Terre, l'utilisation et l'abus de la peur et du danger, l'accusation d'abus de pouvoir et de violence, les manipulations via des fake news ou encore l'exclusion de groupes de la population.