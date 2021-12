Coronavirus - Dans le secteur culturel, l'incompréhension fait peu à peu place à la protestation

Après avoir exprimé leur incompréhension totale par rapport à la décision prise mercredi soir par le Comité de concertation de fermeture complète du secteur culturel, différents acteurs de la culture affirment jeudi envisager plusieurs actions pour manifester leur mécontentement.

"Nous refusons purement et simplement les décisions du gouvernement", explique Virginie Devaster de l'Union de Professionnel·les des Arts et de la Création (UPAC-T). "Nous maintiendrons quoi qu'il arrive notre festival 'Noël au théâtre', qui aura lieu du 26 décembre au 7 janvier. Nous nous sommes déjà concertés avec les compagnies qui sont d'accord sur le principe. Les modalités pratiques restent à définir". L'UPAC-T fait également savoir qu'une réunion aura lieu jeudi après-midi pour décider si l'Union prendra part à d'autres actions.

La plateforme d'artiste State of the arts a déposé jeudi une demande pour une manifestation en faveur de la culture programmée dimanche 26 décembre à 14h00 sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Les appels à participer à cette action se sont multipliés sur les réseaux sociaux, notamment via l'acteur flamand Stany Crets.

Du côté de la Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS), des actions sont également prévues. "Nous sommes scandalisés par ces mesures qui vont même au-delà de ce que préconisent les experts", s'indigne Philippe Degeneffe, président de la FEAS. "C'est pourquoi nous avons prévu une action en référé au Conseil d'État. Deux groupes de travail planchent également des actions de communication et, pourquoi pas, des actions sur le terrain."