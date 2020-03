Coronavirus : annulé, le festival "Namur en mai" soutient ses artistes

Suite à l'annulation de son édition 2020 en raison du covid-19, le festival des arts forains "Namur en mai" a décidé de récolter des dons pour aider ses artistes, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"Cette annulation, aussi lourde de conséquences soit-elle pour l'ASBL Namur en Mai, l'est encore plus pour tous les artistes, mais aussi le secteur des arts de la scène et du spectacle vivant dans sa globalité", ont-ils expliqué dans un communiqué. "Ces compagnies déjà fragiles, souvent intermittentes du spectacle, vont devoir trouver une solution pour continuer d'exister sans représentations et cachets."

Afin de les soutenir, "Namur en mai" a donc décidé de lancer un appel à la générosité et à l'entraide. Trois types de dons sont possibles: un don symbolique de soutien de 10 euros, un don de 25 euros pour acquérir l'affiche de l'édition 2020 du festival ou un don de 50 euros donnant droit à l'affiche et une invitation pour un drink de remerciement qui se déroulera lors de la prochaine édition en 2021. "L'ensemble des bénéfices de cette campagne sera reversé aux artistes. Pour qu'ils puissent continuer de nous émerveiller", ont encore précisé les organisateurs.

Les personnes qui souhaitent faire un don sont invitées à se rendre sur une page dédiée à l'opération.

Le festival se réjouit par ailleurs, de célébrer son 25e anniversaire les 13, 14 et 15 mai 2021.