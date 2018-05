Concours : Walking Thérapie au Théâtre National

Au départ du Théâtre National, un spectacle déambulatoire dans le piétonnier, jubilatoire et délirant.

Une petite conférence sur tabouret, sur le bonheur et l’optimisme, et donc sur le grand-malheur et la tristesse, qui se poursuit par un “safari” urbain mené par deux prédicateurs complètement déjantés, en chasse de tout ce qui assombrit notre utopie d’une vie meilleure, en guerre contre nos braconniers à nous que sont le malheur, la tristesse et la peur de l’autre ou de nous-mêmes.

Direction d’acteurs et dramaturgie : Fabrice Murgia

Avec Nicolas Buysse et Fabio Zenoni

à voir au Théâtre National du 22 mai au 3 juin