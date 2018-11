Concours : Transit, du cirque à Wolubilis

Étoiles montantes du cirque québécois, les Flip Fabrique vous emmènent dans les tribulations d'une troupe de circassiens en tournée. C'est que cette joyeuse bande a de l'énergie à revendre et un plaisir communicatif à jouer ensemble. Contents de poser leurs "flight cases", ils s'en servent comme décor et terrain de jeu d'acrobaties vertigineuses. Diabolo, sangles aériennes, hula hoop, trampo-mur, rien ne les arrête. Du cirque de performances, rythmé en diable et sympathique à souhait. Promis, vous en ressortirez le sourire jusqu'aux oreilles.

à voir à Wolubilis, du 30 novembre au 2 décembre