Concours - Sois Belge et tais-toi

Sois Belge et tais-toi se renouvelle !



C'est parti pour une tournée prometteuse et riche en défis ! Grâce à l'actualité bouillonnante, les nouveaux comédiens de SOIS BELGE ET TAIS-TOI ont du pain sur la planche !

Pour cette version 2.1, la production mise sur la continuité mais aussi sur du changement. Évoluer pour continuer à surprendre...

C'est forcément différent, mais l’ADN du spectacle reste pour votre plus grand plaisir !

C'est la célébration d'une Belgitude et d'un savoir faire.

No stress, la relève est assurée, ils sont jeunes, talentueux, enthousiasme, audacieux et surtout ils ont envie...!

Les textes sont toujours aussi soignés, ciselés, encore plus pertinents et impertinents, mais toujours avec cet humour, cette drôlerie et cette intelligence d’écriture qui a fait la réputation et la marque de fabrique de "Sois Belge et Tais-toi", l’un des spectacles les plus populaires de Bruxelles et de Wallonie.

Sur scène, il faut savoir jongler entre imitations, comédie, jeu, interprétation, chant, danse, mouvement, visuel et… - le plus difficile - faire rire. Le tout avec conviction, justesse, précision, exigence, charisme, modernité, générosité, enthousiasme, fraicheur, joie de jouer et une belle énergie…

Voilà le pari du 2.1.

Pour interpréter les textes des auteurs André et Baudouin Remy, vous retrouverez donc d’autres visages, d’autres énergies et donc une toute nouvelle équipe artistique, plus jeune. Cette nouvelle troupe a du talent, de l’audace, de l’ambition et l’envie de vous enjouer !





