Concours : Sandre au Théâtre 140

L'impressionnant comédien, Erwan Daouphars, témoigne du quotidien prosaïque d'une femme au foyer et nous plonge au cœur d'un hold-up émotionnel, à la fois drôle et glaçant. Il nous raconte Elle, l'amour et les promesses faites et trahies. Son mari qui ne l'aime plus, et elle, confiant sa douleur à demi-mot, seule au milieu de ces autres qui ne la voient pas. Nous devenons les confidents des désillusions et des blessures d'une vie qui s'est perdue. Un texte puissant, une interprétation magistrale et une mise en scène radicale, d'une redoutable intelligence, qui amène le théâtre là où il est indispensable : dans nos tripes.

Solenn Denis, jeune autrice s'étant déjà fait remarquer par sa précédente pièce Sstockholm, inspirée de la séquestration de l'autrichienne Natasha Kampusch, place le fait divers au centre de son travail. Avec Sandre, elle nous emmène au-delà des gros titres des journaux à sensations et propose de poser un instant l'affect de côté afin de mettre des mots sur un geste incommensurable : le néonaticide.

à voir au Théâtre 140, du 13 au 16 novembre