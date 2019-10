Concours : Richard Ruben "En Chanté" au CC Uccle

Ruben est de retour !

Après plus de 25 ans de carrière et dix one man show, notre showman aux multiples facettes, nous livre un spectacle totalement neuf où les performances vocales et imitations de haut vol seront la pièce maîtresse de ce nouvel opus. Ne s’interdisant rien, tel un conteur, jongleur de mots et d’émotions,

Richard emmène son public dans un stand-up drôle, universel et tellement…Ruben ! Le tout, co-écrit et mis en scène par Sam Touzani.

Pour ce revigorant voyage, Richard est accompagné par Thom Dewatt, talentueux musicien multi-instrumentiste, pour le plus grand bonheur de vos oreilles et de vos zygomatiques !

à voir au Centre Culturel d'Uccle, le 8 novembre à 20h15