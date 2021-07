Concours : Le Petit Prince à Villers-la-ville

Le Petit Prince à Villers-la-ville, cet été © Del Diffusion

Un hymne à la fraternité et à l’amour. Paru en 1943,

Le récit de Saint-Exupéry a fait le tour du monde et touche au cœur petits et grands. Le spectacle déploiera toute la théâtralité du conte et nourrira l’imaginaire du spectateur au fil des rencontres du Petit Prince avec de multiples personnages croisés sur les planètes ou dans son dialogue avec l’aviateur solitaire tombé, lui aussi, du ciel. La mise en scène développera un cheminement poétique où se croiseront l’amitié et le secret des étoiles. C’est comme une boîte magique qui sera déposée sous la voûte céleste au cœur du souffle dégagé par les pierres séculaires de l’Abbaye de Villers.

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux

Le renard

Une quête de sens. Quelque part dans un lieu désertique, un aviateur se retrouve en panne d’avion. Tombé du ciel, le petit prince arrive sur terre et l’interpelle de cette façon : " S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! ". Et l’aviateur écoute le récit de l’enfant chassé de sa planète par un chagrin d’amour (quand il découvre que sa rose, son amour, peut avoir des épines) et son voyage de planète en planète qui ne lui procure que des rencontres décevantes, mais néanmoins riches d’enseignements, avec un roi, un businessman ou un allumeur de réverbères qui incarnent tous les défauts des hommes. Lorsqu’un renard lui apprend que l’essentiel est invisible pour les yeux et que l’on est responsable pour toujours de ce que l’on a apprivoisé, le petit prince repart retrouver sa rose.

Toutes les grandes personnes ont un jour été des enfants mais peu d’entre elles s’en souviennent.

L’aviateur