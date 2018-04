Concours : Le Dindon au Théâtre Royal des Galeries

Revu à la sauce seventies, Georges Feydeau n'a pas dit son dernier mot. C'est un régal de voir ainsi le genre humain dans le plus périlleux des exercices : l'amour libre.

Deux jeunes femmes qui ont juré de prendre un amant si jamais elles étaient trompées, deux noceurs invétérés prêts à leur rendre ce service, une Anglaise exubérante qui menace de se suicider, un Londonien à l'accent marseillais, un médecin-major retraité et sa femme, sourde comme un pot, une cocotte, des grooms et un commissaire de police : Feydeau réunit tout ce petit monde dans son chef d'œuvre incontesté et les jette dans une course haletante au milieu des portes qui claquent pour notre plus grand plaisir. S'en suit une multitude de péripéties, de confusions, de rebondissements, de femmes cachées dans le placard, de maris empêtrés, et tout cela dans une seule chambre d'hôtel.

Feydeau renouvelle le genre du vaudeville en approfondissant l’étude psychologique de ses personnages, en critiquant la vie étriquée de la bourgeoisie et en proposant une étude des caractères pas piquée des canetons...

Le matin suivant, c'est l'heure des comptes… Qui sera le dindon de la farce ?

Dans un décor seventies et au son de la musique disco d’un DJ trônant sur scène, les onze comédiens d'une vigueur époustouflante sont entraînés dans une mécanique précise et rythmée comme du papier à musique.

Le Dindon, au Théâtre Royal des Galeries, du 18 avril au 13 mai

Avec : Myriem Akheddiou, Hélène Catsaras, Frédéric Clou, Perrine Delers, Julie Lenain, Othmane Moumen, Frédéric Nyssen, Nicolas Ossowski, Pierre Poucet, Florence Roux, Simon Wauters et le DJ Fahd Moumen.

Mise en scène et scénographie : Thibaut Nève