Concours : La Famille Ortiz au Centre culturel d’Uccle

Les critiques :

On avait hâte de retrouver la plume douce et grave de Jean-Philippe Daguerre dans un nouvel opus. Opération réussie avec cette délirante Famille Ortiz ! (TÉLÉRAMA SORTIR)

Jean-Philippe Daguerre nous régale avec cette histoire qu’on ouvre comme un trésor et qui vous tient en haleine jusqu’au dénouement. Un feu d’artifice d’émotions sur les bords de la Garonne ! (LE POINT)

Quelle famille n’a pas de secrets ? Chaque clan est composé d’autant de choses dites que de choses tues… La pièce de Jean-Philippe Daguerre nous présente une famille magnifique, éperdue d’amour, la famille Ortiz, où tendresse et admiration lient les parents et les trois fils. Cependant, même quand on s’aime, on peut s’aimer maladroitement… Soudain, on laisse une question en suspens, laquelle se gangrène en doute, en soupçon, et finit par tout empoisonner. Pourquoi Pierre, après une enfance et une jeunesse heureuse au bord de la Garonne, quitte-t-il ses parents et ses frères adorés, cessant toute relation avec eux, pour s’exiler au bout du monde et s’inventer un autre passé ? Son épouse mène l’enquête, remonte avec lui dans les années fabuleuses jusqu’au grain de sable dans l’engrenage affectif… (Éric-Emmanuel Schmitt)