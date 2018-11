Concours : La Cosa au Théâtre National

Quatre stères de bois quatre individus, et quatre haches.

Une expérimentation approfondie autour d’une seule matière, le bois et de toutes les facettes de la relation humaine.

En utilisant un langage physique parfois poussé aux limites du corps, les hommes sur le plateau utilisent des bûches pour construire ou détruire des formes. Entre enchaînements de jeux et cérémonies précises à respecter, La Cosa traite simplement de la relation entre l’homme et l’élément naturel.

Artiste touche-à-tout à la puissante énergie, Claudio Stellato invente ici une saisissante performance entre installation, danse et cirque contemporain. Au travers de ce vigoureux corps-à-corps, La Cosa – qui connaît déjà un grand succès critique et public depuis sa création en 2015 – explore le lien entre l’homme et l’objet dans une chorégraphie d’une étonnante poésie.

à voir au Théâtre National du 27 novembre au 2 décembre