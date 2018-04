Concours : La Coloc au Magic Land Théâtre

Quand 5 personnes décident de vivre ensemble, certaines par choix, d’autres par nécessité, la vie cesse très vite d’être un jardin de roses. Si, pour tout arranger, elles sont issues de générations différentes et ont vécu, forcément, des parcours opposés, tous les ingrédients sont réunis pour une cohabitation houleuse.

Au-delà du rire et du comique de situation, "La Coloc" est une peinture caustique et parfois féroce d’un fait de société de plus en plus répandu dans nos villes modernes.

Une fable sur la difficulté de s’en sortir seul et sur la solitude à plusieurs. Demeurent heureusement des étincelles d’espoir : les rêves qu’il ne faut jamais abandonner.

Texte et mise en scène : Patrick Chaboud

Avec : Laurent Elmer Dauvillée, Audrey Devos, Philippe Drecq, Yasmine El mkhoust, Marie-Hélène Remacle

Au Magic Land Théâtre du 26 avril au 12 mai à 20h, le dimanche 6 mai à 15h30