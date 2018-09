Concours : L'heureux élu au Théâtre des Galeries

Une histoire d'amitié contrariée par l'irruption d'un nouveau venu et par d'anciennes trahisons révélées à cette occasion.

Un talent sûr, un sens des dialogues qui ont l'apparence du naturel mais qui sont très bien ciselés, des personnages qui possèdent une épaisseur humaine. Dans cette pièce, on retrouve les thèmes qu'Éric Assous puise dans notre société. Des thèmes éternels tels que l'amour et le couple, mais actualisés selon les mœurs de notre époque. Avec "L'Heureux Élu", il nous conduit chez des quadragénaires bien établis, des bourgeois vaguement bohèmes.

Charline est heureuse : elle va épouser l’homme de sa vie ! Avant de le présenter à ses meilleurs amis, elle précise qu’il est un peu spécial. En effet, il est beau, riche, raffiné mais il pense "différemment" …

Que faire ? Respecter son choix, négocier ou rejeter "l’heureux élu" ? Éric Assous abat ses cartes méthodiquement. Il ne juge personne. Il observe ses personnages avec une bienveillance non dénuée d'ironie.

La nouvelle pépite d’Éric Assous ("Les belles-sœurs", "Les hommes préfèrent mentir", "Nos femmes",…) oscille, pour notre plus grand plaisir, entre satire et vaudeville, relevant le défi de nous faire rire tout en nous amenant à réfléchir sur nos rapports aux autres, sur le politiquement correct et sur les limites de l’amour et de l’amitié.

Au Théâtre des Galeries, du 12 septembre au 7 octobre 2018