Concours : Fish & Chips au Théâtre de la Toison d'or

Morues en papillotes

Quand sa coanimatrice perd les eaux en plein tournage, la présentatrice vedette d’une émission culinaire de légende doit se trouver au plus vite un nouveau faire-valoir. Malheureusement, les candidates au poste ne se bousculent pas sur le plateau. La productrice du programme décide alors de se sacrifier et d’assurer le remplacement au pied levé. Seul souci : les deux femmes se détestent cordialement. Entre sourires d’apparat et guerre de tranchée, Mesdemoiselles Fish (Nathalie Penning) et Chips (Nathalie Uffner) nous mitonnent une mixture délicieusement acide, à dévorer rehaussée d’un nuage de laque Elnett.

De et avec Nathalie Penning et Nathalie Uffner Mise en scène Alexis Goslain

du 19 avril au 31 mai au Théâtre de la Toison d'or