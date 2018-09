Concours - Deep Dish au Théâtre 140

Au centre de la scène se trouve une table dressée pour un festin de fruits et légumes. Il y trône une fascinante sculpture organique évoquant Le jardin des délices de Jérôme Bosch. La compagnie autrichienne dirigée par Chris Haring, nous invite à un envoûtant voyage surréaliste entre performance, installation baroque et paysage sonore hypnotique. Cette flamboyante création glisse du micro au macroscopique grâce à une caméra à haute résolution. Nous plongeons alors dans un monde parallèle, découvrant les végétaux tels des abîmes. Nous sommes happés par les images et le film devient la véritable scène pour quatre danseurs dont le mouvement ou l’atonie, au creux de comestibles évoluant jusqu’au vénéneux, nous évoquent les métaphores d’une nature sur laquelle l’homme a le dessein chimérique de contrôle absolu.

les 4 et 5 octobre au Théâtre 140