Concours : Black Clouds au Théâtre National

Au plateau, quatre comédiens : deux Sénégalais, deux Belges, avec une envie de nous raconter ce conte d’aujourd’hui dont ils sont à leur insu les personnages.

Leurs destins et leurs récits se croisent.

Black Clouds raconte les supercheries orchestrées par les pirates du web ivoirien, les " brouteurs ", ces escrocs en ligne qui entretiennent des relations amoureuses virtuelles avec des occidentaux ou qui sévissent depuis le continent africain pour extorquer de l’argent dans le monde entier. Internet devient alors le lieu de croisement des détresses et le carrefour des manipulations.

Le spectacle traite aussi du tourisme sexuel, cette recolonisation des corps, et de la fracture numérique Nord-Sud. On y mesurera l’ambivalence de cet outil souterrain qui échappe ou presque à toute vigilance (deep web, darknet, …) et véhicule d’un même flux l’émancipation et l’asservissement, l’information libératrice et la domination par la propagande ou l’intox.

Black Clouds, au Théâtre National - du 18 au 21 avril