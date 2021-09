Concerts, expositions, spectacles : la prometteuse saison 5 de Central débute dès septembre

Le mois de septembre lance officiellement la rentrée à Central, avec un programme riche et varié pour cette saison 5. Institution culturelle à l’impressionnante offre dans la région du Centre, Central confirme avec cette nouvelle année son statut de référence, au moyen d’un agenda généreux et ancré dans son époque. C’est le 17 septembre qui marquera le début des festivités, avec des abonnements à -50% pour les plus rapides.

Parmi les premiers moments forts de la rentrée, le festival "En vrille" – Le sens de la marche : dès le 17 septembre, dans le cadre des Fêtes de Wallonie auront lieu spectacles, animations, cirque, musique, danse… Un rendez-vous pour petits, grands, amis et familles !

Après que Donovan le Magicien ait présenté la saison 5 en présence du bourgmestre, ce sera au tour de la biennale ARTour 2021 de prendre place, avec "L’image conjuguée". Initiée par Central et construite comme un parcours qui serpente, ARTour met en valeur le patrimoine et l’art contemporain dans les différents lieux culturels de Wallonie.