CIRQUE : un nouvel espace, rationnel, convivial pour une école internationale de cirque à Bruxelles : l'ESAC.

Laanan) vont se passer le relais de 2007 à 2015.Un premier projet, un chapiteau au Ceria, est retoqué à cause de la ...nappe phréatique. Finalement après appel d’offres, le cabinet d’architecte Daniel Delgoffe est chargé de transformer l’ancienne chaufferie du Ceria en un double espace à la fois très haut, très fonctionnel et d’une belle sobriété d’ensemble. Nous avons pu en apprécier les fonctionnalités " à vide ", pendant les vacances de Pâques. En compagnie de sa directrice, Virginie Jortay, venue de la mise en scène théâtre mais déjà professeur depuis belle lurette à l’ESAC.C’est que le corps professoral, dit-elle s’est constitué " sur le tas ", avec de vrais circassiens qui s’occupent de la technique, mais pas seulement, et des professeurs venus de la danse, du théâtre, de la musique, de la vidéo plus préoccupés par la " vision " artistique de leurs étudiants. C’est que le " nouveau cirque ", depuis la fin des années 80 et le rejet progressif des animaux, flirte avec tous les arts de la scène. Nous avons concentré notre interview de Virginie Jortay sur cette " vision " du " corps "circassien, utilisé comme un " instrument de musique "/

Beaucoup de politiques ont joué un rôle utile dans la promotion de cette école de cirque, désormais " supérieure ". Didier Gosuin en l’accueillant quand elle s’occupait surtout des loisirs des enfants. Et puis la COCOF et ses Ministres Présidents successifs (Eric Thomas, Françoise Dupuis, Christos Doulkeridis, Fadila

Quelques faits : financement, organisation, résultats.

ESAC - © Marie-Françoise Plissart

Le financement de l’institution provient, comme souvent dans l’enseignement, de deux pouvoirs, ici la Cocof pour les bâtiments, leur construction (un investissement de 5 millions) et leur entretien et de Fédération Wallonie Bruxelles, donc d’Alda Greoli, pour le paiement du salaire des professeurs et Jean-Claude Marcourt pour les activités pédagogiques.

La Directrice est fort reconnaissante à Françoise Dupuis d’avoir choisi de transformer l’ENAC, qui s’occupait de toutes les activités circassiennes mais pour les plus jeunes en ESAC, S comme supérieur, qui dispense un diplôme équivalent à " bachelier " à l’Université. Avantage : la petite vingtaine de professeurs titulaires,vivant en Belgique plus les " invités " dispensent un enseignement de réputation internationale à 15 étudiants triés sur le volet par un examen d’entrée annuel. En 10 ans l’ESAC a diplômé 148 étudiants, venus du monde entier dont à peine 15% sont belges, dont 2/3 de Flamands. Explication : il faudrait créer dans les écoles secondaires une section " humanités circassiennes " alors que les jeunes francophones ayant la vocation filent souvent " ailleurs " lorsque la " vocation " les prend : et ils y restent. Quant aux Flamands, ils mettent plus d’argent pour le cirque dans le secondaire et pour le supérieur vont à Rotterdam ou Bruxelles. Enfin le lien de l’ESAC avec l’école de cirque de Châlons-en-Champagne est d’autant plus fort que son actuel directeur a dirigé l’ESAC en lui donnant son impulsion. Les 2 institutions organisent ensemble un complément au bachelier qui pourrait prendre des allures de " master " .Mais chaque chose en son temps.

Que deviennent les étudiants ? Une quinzaine ont terminé au Cirque du Soleil, au Cirque Plume, AOC, aux 7 doigts de la main, à Archaos, Cirque Monti .D’autres ont travaillé avec Philippe Decoufflé ou Sidi Larbi Chekaoui ou se sont lancé dans l’aventure d’un groupe " solitaire ".