Cirque et Musique : la (ré)partition

Se croisant depuis longtemps sur scène, cirque et musique se lovent pour nous raconter sans cesse de nouvelles histoires. Leur rencontre nécessite de longues heures de travail et de dialogue : un aller-retour que nous expliquent trois compositeurs en quête permanente d’équilibre.

S’il est un mot qui unit les vocabulaires du cirque et de la musique, c’est bien "mouvement". Aussi, quand on évoque la rencontre entre les deux champs artistiques, on pourrait imaginer que le mouvement du circassien entraînerait celui du musicien, que le tracé pendulaire du trapèze ballant guiderait naturellement l’archet du violoniste ou battrait la mesure. C’est évidemment plus compliqué ! Et beaucoup plus nuancé, ainsi qu’on s’en rend compte lorsqu’on interroge les compositeurs face à la création circassienne.

Le circassien et le musicien s’accordent sur une chose : la notion de dialogue. Avec ses ambitions dramaturgiques sans cesse en développement, le cirque contemporain ne peut ignorer la puissance narrative de la musique. "Mettre en musique un numéro, c’est aussi le mettre en scène , affirme ainsi Christophe Morisset, metteur en scène et musicien, qui parle clairement d’interprétation musicale et de "partage du plateau , bien au-delà du simple accompagnement. "Quand tu écris de la musique", nous explique-t-il, "tu abordes son interprétation comme si elle était un personnage. Il y a la présence scénique, corporelle du circassien et du musicien, la musique constitue une autre part de cette présence. J’aime parler de prise de parole musicale."

Live ou enregistrée ? La manière dont la musique sera amenée sur le plateau est souvent l’une des premières questions. "On ne produit pas la même musique selon les deux contextes", poursuit Christophe. "Je suis avant tout tromboniste. Avec mes cuivres, je suis plus limité que d’autres musiciens et la musique que je peux produire sur scène est davantage monophonique et en quelque sorte plus contraignante. Sur scène, ma façon de faire de la musique est ‘performatique’, c’est-à-dire que ma présence physique est importante dans la composition. Quand j’enregistre par contre, le filtre de l’instrument est absent. Je joue avec plusieurs pistes, plusieurs sons." Aux desiderata artistiques, s’ajoutent aussi les détails pratiques et budgétaires. Avoir un ou des musiciens sur scène a un coût. Mais limiter leur présence ou la supprimer a tout autant de poids sur la facture que sur… la partition.

En février dernier, "On n'y arrivera pas tout seuls", dirigé par Christophe Morisset, orchestrait la réjouissante rencontre entre le collectif des étudiants de 2e année de l'ESAC, et des étudiants du Conservatoire de Liège. À revoir le 18 mai au Théâtre de Liège.