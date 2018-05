Du 4 au 26 mai, le Kunstenfestivaldesarts se propose de célébrer le théâtre, la danse danse, la performance et arts visuels dans de nombreux théâtres, dans l’espace public et dans des lieux inédits.

"Banataba" de Faustin Linyekula (Studios Kabako) *** Chroniques du Kunstenfestivaldesarts (1) - © Hilde de Windt A quelques mois de la réouverture du musée de Tervuren, le regard critique d’un artiste africain Les lieux choisis par les artistes du KFDA ne sont pas toujours "innocents". Ce n’est pas un hasard si le danseur congolais Faustin Linyekula nous a conviés ce jour-là, non spas dans une salle de spectacle, mais à l’ombre du Musée Royal d’Afrique Centrale de Tervuren. Voilà plusieurs années que la prestigieuse institution, édifiée par Léopold II pour glorifier son entreprise colonisatrice, a fermé ses portes au public afin de rénover la présentation de ses collections. Sous un soleil de plomb, Faustin Linyekula et Moya Michael, vêtus de noir, se plantent tout d’abord devant l’une des hautes portes du bâtiment, bras levés, et leur douloureuse mélopée (Faustin Linyekula m’expliquera qu’il s’agit de noms d’ancêtres) vient se cogner contre les murs implacables. Les deux artistes nous entraînent ensuite sur la terrasse du nouveau bâtiment construit sur le côté, pour nous dévoiler la genèse et le sens de cette nouvelle création. New York, Metropolitan Museum, Faustin Linyekula est invité pour une performance. Toujours à la recherche, dans ses voyages à travers le monde, d’un signe ou d’un objet qui le relierait à son pays natal, il découvre dans les réserves une statue en bois de l’ethnie Lengola, celle de sa mère. Un objet mineur aux yeux des spécialistes, mais essentiel pour lui : il décide de le ramener symboliquement à Banataba, son village natal, en compagnie de sa mère et d’autres membres de la famille. C’est ce retour aux racines qui nous est conté, par des moyens très simples : une chorégraphie minimaliste proche du rituel, et notamment ces cordes qu’on dénoue aux poignets ou pour libérer la sculpture de son enveloppe de jute, et sur un écran de TV, des images vidéo tournées au village. Des images fortes qui, quelques mois avant la réouverture du musée de Tervuren, interrogent les notions d’art et de musée : un objet a-t-il encore un sens s’il est coupé du contexte social et religieux qui l’a vu naître ? Dans la foulée, " Banataba " jette aussi un regard critique sur le pillage systématique de l’Afrique par les puissances coloniales. Ces masques et ces statues éparpillés dans les musées ne sont-elles pas les archives des villages et des communautés locales ? Comment trouver aujourd’hui ce lien perdu avec les ancêtres ? " Je cherche une clé pour expliquer ce tas de ruines que j’ai reçues en héritage " nous dit Faustin Linyekula.

"Dying on stage" de Christodoulos Panayiotou *** Chroniques du Kunstenfestivaldesarts (1) - © Bea Borgers La mort sublimée par la scène Après l’Afrique, cap sur l’Europe avec l’artiste chypriote Christodoulos Panayiotou. Sagement assis devant son ordinateur, l’artiste déploie pour nous, sur grand écran, toute la richesse de ses trouvailles vidéo sur YouTube. Un jeune danseur viendra aussi esquisser quelques mouvements de Marius Petitpas pour le ballet "La Bayadère". Mais quel est le fil rouge de cette inépuisable collection? Comme l’indique le titre du spectacle, il s’agit, pour notre conférencier-performeur, de débusquer les liens entre la mort et la scène : comment la fiction a le pouvoir de neutraliser la notion de mortalité ou au contraire de l’exacerber. Ce voyage passionnant nous mènera de Noureev et sa dernière apparition sur scène, miné par le sida, jusqu’à la figure du cygne dans les ballets classiques, en passant par Florence Foster Jenkins, Martha Graham, Amy Winehouse, Dalida ou le kabuki … Extraits de films, de ballets, de concerts ou d’interviews, photos … On verra notamment Sarah Bernhardt gravement malade jouer le rôle d’Hamlet, sa fascination pour la mort et cette étonnante photo d’elle, jeune, couchée dans un cercueil. On suivra les traces du jeune Björn Andresen, incarnation de Tadzio dans " La mort à Venise " de Visconti : le traumatisme qui a suivi le tournage et la possible récupération de sa tête blonde dans les mangas japonais… Les images s’emboîtent ou se répondent selon une logique subtile, et l’artiste les accompagne d’anecdotes ou de commentaires légers et drôles, d’une érudition sans pédanterie. On est séduits par les rapprochements audacieux qu’il suggère, comme par exemple entre "Mary Poppins" et … "Théorème", le film de Pasolini ! Un spectacle inclassable, intelligent et émouvant, qui éclaire le côté sublime de la scène et du show, mais jette aussi en filigrane un regard critique sur le star system où se noient les personnalités fragiles.