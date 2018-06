Christophe Slagmuylder, directeur du KFDA dirigera le Wiener Festwochen 2019. Sa succession à la tête du KFDA s'accélère.

Les Prix de la Critique Théâtre/Danse se réjouissent de la nomination de Christophe Slagmuylder, actuel directeur du KFDA (de 2007 à 2018) comme directeur artistique (" intendant ") des prestigieuses Wiener Festwochen, le festival printanier de Vienne, qui inscrit à son programme programme théâtre et musique. En 2019 ce festival aura lieu du 10 mai au 16 juin.

Rappelons que Christophe Slagmuylder et Frie Leysen sont lauréats des Prix de la Critique Théâtre/Danse (2017 /2018), pour honorer le KFDA, né en 1994 de la volonté de Frie Leysen. Ils recevront donc le 1er octobre, comme symbole de ces Prix, une belle statuette de François Schuiten. Où ? Au Théâtre 140 à Bruxelles avec la participation de Fabrizio Cassol et Eric De Staerke comme maîtres d’œuvre de la cérémonie.

Christophe Slagmuylder prendra ses fonctions à Vienne dès le 1er septembre et quittera au même moment le Kunstenfestivaldesarts qu'il dirige depuis 2007. " Cette nomination, communique le KFDA, accélère le processus de recrutement de la succession de Christophe Slagmuylder à la direction artistique du Kunstenfestivaldesarts. La nouvelle direction artistique entrera en fonction dès que possible après l'été, même si la plus grande partie de la programmation du festival 2019 est déjà définie. Le choix de la succession sera rendu public au début du mois de septembre. C'est alors que nous reviendrons également sur les 12 années qu'a passé Christophe Slagmuylder à la tête du festival, afin de dresser le bilan de ces 12 années de programmation exceptionnelle à Bruxelles. "

Les Wiener Festwochen ont longtemps été incarnées par Luc Bondy, intendant de 2002 à 2013 formant un duo avec Stéphane Lissner directeur musical. Stéphane Lissner était aussi directeur, successivement du Festival d’Aix-en-Provence, de la Scala de Milan et aujourd’hui de l’Opéra de Paris. Le successeur de Luc Bondy a été de 2014 à 2016 Markus Hinterhäuser, l’actuel directeur du Festival de Salzbourg. Et Frie Leysen, fondatrice du KFDA à dirigé la programmation théâtrale des Wiener Festwochen en 2015.

C’est dire si Christophe Slagmuylder s’inscrit dans une très belle lignée internationale.

Christian Jade, président de l'ASBL "Prix de la Critique Théâtre/Danse"