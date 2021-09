"Christophe quelque chose", d'Yvain Juillard, la nouvelle création du Théâtre de Namur

Rencontre avec Yvain Juillard - l'interview de Christine Pinchart - 30/09/2021 Rencontre avec Yvain Juillard à propos de son spectacle "Christophe quelque chose". L’auteur nous balade entre réalité et imaginaire. Le spectacle nous parle de nous, de notre perception de la réalité, de la manière de fonctionner de notre cerveau par rapport à nos acquis, à notre environnement, et à son besoin d'être en interaction, et d'avoir des liens sociaux. On est en pleine actualité avec le confinement et il a des choses à nous dire...