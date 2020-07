Christian Crahay, "L'homme qui a massé Catherine Deneuve"

"L'homme qui a massé Catherine Deneuve", c'est le titre d'une lecture que vous proposera Christian Crahay le 9 août prochain dans le cadre du Royal Festival de Spa. A l'origine de cette lecture, le film "La vérité" du réalisateur japonais Kore-Eda Hirokazu, lauréat de la Palme d'Or en 2018 pour "Une affaire de famille". Il y a deux ans, le comédien liégeois est contacté par une responsable de casting française qu'il ne connaît absolument pas. "J'étais chez moi et cette dame m'a demandé si j'étais disponible pour jouer dans un film d'un réalisateur japonais" se souvient Christian Crahay " elle m'explique qu'elle a pensé à moi pour interpréter le rôle du mari de Catherine Deneuve et que, dans une des scènes, je devrai la masser. J'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'une blague" raconte en riant Christian Crahay. Mais il ne s'agissait nullement d'une blague. Christian Crahay, comédien de théâtre d'abord mais aussi de cinéma, tournera à Paris fin de l'année 2018 aux côtés de Juliette Binoche, Ethan Hawke et...Catherine Deneuve. "C'est évidemment assez exceptionnel" reconnaît Christian Crahay " parce qu'il ne faut pas oublier que Catherine Deneuve reste une des toutes dernières grandes étoiles du cinéma européen. Elle est mondialement connue et à plus de 75 ans, elle tourne encore très régulièrement avec une grande vivacité".

Journal de bord

Durant toute la durée du tournage, Christian Crahay prend des notes et tient en quelque sorte un journal de bord. Dans celui-ci, chaque jour, il raconte son quotidien de comédien, sur et en dehors du plateau. Il y fait aussi des liens avec le théâtre. Lors d'une fête organisée à la fin du tournage, Christian Crahay informe Catherine Deneuve de l'existence de ce journal et lui demande son autorisation pour l'intituler " L'homme qui a massé Catherine Deneuve". Un titre qui fait éclater de rire la principale intéressée, manifestement ravie! L'adaptation de ce journal sous forme d'une lecture sera présentée au lieu-dit la Glacière, à Spa. Christian Crahay sera accompagné à la trompette et au piano par le musicien liégeois Johan Dupont. Ce dernier interprétera un répertoire tout à la gloire de l'icône française du cinéma. Infos et réservations: www.royalfestivaldespa.be