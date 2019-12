CHANCE ! une comédie musicale culte au Centre culturel d'Auderghem

CHANCE ! est une comédie musicale au vrai sens du terme puisque le propos est celui d’une comédie et que tout y est chanté !

CHANCE ! a été créée en 2001 à Paris et a été jouée plus de 1.200 fois. Elle a reçu en 2019 le Molière du spectacle musical et sera présentée à Bruxelles pour la première fois les 29 et 30 décembre.

CHANCE ! a été écrite et mise en scène par Hervé Devolder. Comédien, chanteur, auteur, compositeur, etc. il a notamment signé la musique et la mise en scène des Fiancés de Loches, comédie musicale d’après Feydeau (Molière 2016 du spectacle musical). Il a joué (comédie et piano) et chanté dans Tout Offenbach ou presque et La Vie parisienne mis en scène par Alain Sachs au Théâtre Antoine à Paris.

Le pitch de CHANCE !

Dans l'atmosphère délirante de ce cabinet d'avocats pas comme les autres, un coursier rocker, un patron baryton lyrique, deux secrétaires plus latino que dactylo, une femme de ménage "flamenco", un assistant "cabaret" et une stagiaire effarée chantent, dansent et jouent au loto au lieu... de bosser ! De nombreux clins d'œil aux grandes comédies musicales émaillent le tableau… La chance sourit à ces protagonistes hors normes.

Vous passerez un excellent moment en compagnie de 6 comédiens-chanteurs-danseurs hors pair et 3 musiciens exceptionnels.

Au Centre culturel d'Auderghem les 29 et 30 décembre 2019 à 20h30

La presse en parle

" L’Oxygène, la fantaisie et le savoir-faire, un plaisir rare " - Télérama

" C’est sain, ça donne la pêche, vous sortez de là avec l’envie de danser sur le trottoir ! " - Europe 1

" Des mélodies bien troussées jouées en live par un trio de musiciens. Ça swingue, ça groove, ça jazze. Jubilatoire. " - Le Parisien.

" Une grande réussite. S’il y a un renouveau de la comédie musicale, Chance ! en est la preuve. " - Pariscope

" Un feu d’artifice musical ! " - France 3

" Cette excellence mêlée provoque une sensation de bien-être qui se prolonge des heures après la représentation. Du beau travail. " - L’Express

Une grande réussite. S’il y a un renouveau de la comédie musicale, Chance en est la preuve. Pariscope

On rit, on est ému, un spectacle tonique qui fait la part belle à la fantaisie, à la dérision et au talent. Le Figaro

Siffler en travaillant : la recette du bonheur... France Soir

Le parti d’en rire, la dérision, il y en a pour tous les goûts ! France Inter, le journal

Formidable !!! On ressort de là en chantant ! Il faut y aller ! RTL

CHANCE !, c’est déjà culte ! Préférences