Cerebrum, le faiseur de réalités, une conférence-spectacle au Théâtre de Namur jusqu'au 29 janvier

Il se nomme Yvain Juillard, il est bio-physicien, spécialisé dans la plasticité cérébrale. Il était aussi passionné de théâtre, il a donc fait l’INSAS à Bruxelles. Et sa recherche l’a mené sur scène à la rencontre du public, avec ce spectacle qui se déroule dans de petites structures, qui permettent une proximité avec le spectateur. Un seul en scène, pour s'interroger sur les liens entre le cerveau et l’univers. La manière dont le cerveau construit sa propre réalité. Yvain Juillard évoque son parcours, et son besoin de faire du sens...

Un étonnant cheminement, entre la science et l'illusion !

Au Studio du Théâtre de Namur jusqu'au 29 janvier

Et du 3 au 21 mars au Théâtre des Martyrs à Bruxelles