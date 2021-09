Central célèbre le cirque et les arts de la rue avec le festival En V(r)ille ! à La Louvière

Le week-end du 17 septembre 2021 marque l’ouverture de la quatrième édition du festival "En V (r) ille !" à La Louvière. Dans le cadre des Fêtes de Wallonie, l’évènement qui célèbre le cirque et les arts de la rue invite son public pour découvrir une ribambelle d’activités, d’animations, de spectacles, de représentations théâtrales ou circassiennes. Gratuit, le festival a également été pensé pour toute la famille, satisfaisant de la même façon les enfants que leurs parents.

► A lire aussi : Concerts, expositions, spectacles : la prometteuse saison 5 de Central débute dès septembre

Le seul spectacle payant aura lieu le soir de l’ouverture du festival. Il s’agit de " L’Homme qui marche", la nouvelle création de la compagnie Les Argonautes . Dans une sélection qui conjugueet émerveillement, le fil conducteur de cette édition sera le thème du "" : invités à se dépasser, les participants pourront traverser différents univers via une programmation riche et variée. Dès le 18 septembre, des spectacles courts et gratuits seront présentés audès 13h.