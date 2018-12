Casse-Noisette, le plus grand classique de Noël de tous les temps

Un spectacle grandiose pour toute la famille.

Pas de fin d’année sans LE classique de Noël, "Casse-Noisette". Ce ballet de Noël, sur une musique de Tchaikovsky, est basé sur le conte de fées "Le Casse-Noisette et le Roi des Souris" de Hoffman.

Cette année, il fera palpiter les cœurs des amateurs de ballet. Attendez-vous à un ballet magique dans lequel rêves et réalité se rejoignent, des flocons de neige virevoltent et l’amour surgit là où on ne l’attend pas. Tout cela dans une belle chorégraphie classique réalisée par le Théâtre National de Belgrade.

Nous sommes invités à la riche fête de Noël de la famille Stahlbaum. Clara obtient une poupée Casse-Noisette en bois qui prend vie la nuit et l’entraîne dans une aventure incroyable. Casse-Noisette se transforme en un beau prince et ensemble, ils se battent avec l’armée du roi des souris et dansent à travers Candy Land. Le lendemain matin, Clara se réveille comme si elle sortait d’un beau rêve … Mais était-ce bien un rêve?

Les dates:

28/12/2018 – 20h – Forest National

29/12/2018 – 15h – Forest National

29/12/2018 – 20h30 – Capitole Gent

30/12/2018 – 15h – Capitole Gent

2/1/2019 – 15h – Stadsschouwburg Antwerpen

3/1/2019 – 15h – Stadsschouwburg Antwerpen

3/1/2019 – 20h – Stadsschouwburg Antwerpen

