Canto, un spectacle pour enfants à découvrir en direct de votre canapé

Le Centre Culturel de Jette et le Théâtre de la Guimbarde présentent le spectacle Canto qui se tiendra en direct de votre salon le samedi 6 février à 15h. Pour le plus grand plaisir des enfants dès 18 mois…

Le spectacle Canto rassemble deux femmes bercées par des sonorités orientales et lyriques. Elles remontent lentement vers les sources de la création, explorent les premiers pas, les premiers gestes, les premières émotions. Durant 40 minutes, elles brodent un paysage poétique, esquissent une trame, tissent une étoffe sur laquelle les silences, les sons et les tonalités résonnent. Elles cheminent, découvrent la genèse du langage et du mouvement, entrevoient les symboles que les nouveau-nés portent dans leurs mémoires ancestrales.

La représentation sera enregistrée dans une salle de spectacle et filmée pour être retransmise en direct. Vous pourrez y assister en streaming chez vous, via votre télévision, ordinateur, téléphone… Le spectacle débutera à 15h le samedi 6 février et peut être visionné d’où vous le souhaitez.

En pratique :

7€ par famille

Infos via evantilcke@ccjette.be ou au 0485 89 67 76 / 02 426 64 39

Réservations via ce lien