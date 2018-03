" Bruxelles, printemps noir " (J.M.Piemme): une symphonie grinçante, une architecture lumineuse de Philippe Sireuil ***

En trente ans de carrière et 60 pièces à son actif, Jean-Marie Piemme a abordé tous les thèmes et pratiqué tous les styles, avec une prédilection et un franc succès pour des dialogues philosophico-politiques, entre Brecht et Diderot. " Toréadors " ou " Café des patriotes " s’insinuaient dans le territoire de l’extrême droite pour mettre à nu sa xénophobie imbécile. " Dialogue d’un chien avec son maître " allait encore plus loin dans la dérision jubilatoire, canardant joyeusement tous les rapports de force politiques et pas seulement ceux qui se jouent à l’extrême-droite.

Critique:***

Sa dernière œuvre " Bruxelles, printemps noir " s’inscrit dans une veine politique différente : un thème d’actualité dite " brûlante ", qui prédispose et au pathos et au " théâtre documentaire " dont il ne veut pas. Alors comment relever ce double défi ? En " fictionnalisant " cette réalité, tenant à distance l’émotion pour mieux en rendre compte. Ma pièce, dit Piemme, est construite sur une sorte de métaphore. Tu prends un caillou, tu le jettes dans un lac, et ça donne des cercles concentriques. Ici c’est la litanie des vies interrompues. Tu te diriges banalement vers une station de métro, et tes réflexions de vie quotidienne s’interrompent puisque ta vie s’évapore. Il y a 32 répliques pour 32 victimes dont les phrases sont interrompues au milieu d’un mot, d’une syllabe. C’est une sorte de litanie de banalités puisque tout le monde est banal dans la rue ou dans le métro.

Cette litanie n’est pas " jouée " mais sobrement projetée, écrite sur un grand écran ". Sur scène un chœur d’une vingtaine de comédiens nous a d’abord fait croire à l’allégresse insouciante et unanimiste de " Bruxelles ma belle ", en contraste rapide à la mortelle "litanie ". On retrouvera ce chœur, totalement désuni, au final, comme dans une " partie de Facebook ", une immense cacophonie d’échanges, sur le thème du terrorisme. Un seul terroriste, à la dialectique mortelle, apparaît, simple projection vidéo : le visage en gros plan d’Itsik Elbaz, terrifiant de sobriété implacable. Mais le vrai sujet n’est pas là : " Le thème central, dit Piemme, c’est au fond comment cet événement extraordinaire dépasse complètement ceux qui le vivent. Autre thème : comment un tel événement nous transforme, fait qu’on n’est le plus le même qu’avant ?