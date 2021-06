Brussels Renaissance Festival du 19 juin au 11 juillet

La programmation du Brussels Renaissance Festival s’inscrit dans le cadre du réseau culturel "les routes européennes de l’empereur Charles Quint". Cet itinéraire touristique et historique est reconnu par l’institut européen des itinéraires culturels du Conseil de l’Europe. Il réunit les lieux qui ont marqué le règne de Charles Quint et les villes qu’il a traversées.

Depuis 10 ans, le Carolus V Festival met à l’honneur la période faste du règne de l’empereur Charles Quint. Cette année, visit.brussels a décidé de revoir le nom et l’organisation de l’événement. Le Brussels Renaissance Festival (BRF) se déroulera donc cette année sur une période plus concentrée de 3 semaines du 19 juin au 11 juillet . De quoi profiter pleinement de cet évènement hors-du-commun.

Le Carolus V Festival célèbre ses 10 ans cette année et devient désormais le Brussels Renaissance Festival (BRF). Le BRF se concentrera sur 3 semaines, du 19 juin au 11 juillet dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale dont le Palais du Coudenberg. Au programme : visites guidées, conférences, expositions, jeux grandeur nature et bien d’autres… Une belle opportunité pour les visiteurs de tous âges de s’immerger dans cette époque faste de l’histoire de Bruxelles.

Cette année, le KBR (Bibliothèque royale de Belgique), riche témoin de la période grâce à ses écrits, rejoint la belle programmation du festival. Outre la visite de sa collection permanente dont les pages se tournent régulièrement, le musée proposera, entre autres, des ateliers d’écriture à la plume pour familiariser le public à cette technique ancestrale. Dans le cadre des Urban Archeology Days , urban.brussels invitera, quant à lui, les visiteurs à découvrir cette discipline passionnante et les richesses patrimoniales de la région de Bruxelles Capitale. L’hôtel de ville, lieu emblématique et monumental de la sublime Grand-Place, dévoilera tous ses secrets au travers de visites guidées passionnantes.

Le patrimoine et l’histoire européenne du 16e siècle sont mis en lumière grâce à une série d’activités festives, culturelles et familiales organisées en divers endroits de la Région de Bruxelles-Capitale. Au gré des visites, des animations et des balades, les visiteurs revivent différents épisodes marquants de la vie au temps de Charles Quint et redécouvrent toute la richesse du patrimoine architecturale ainsi que les vestiges de l’époque de la Renaissance. De multiples activités seront proposées. Des visites guidées aux expositions en passant par des jeux grandeur nature il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. De quoi plonger les visiteurs dans l’époque de Charles Quint, l’empereur le plus puissant du 16e siècle.

Le jeudi 24 juin et le lundi 28 juin, le « Murder Mystery Game LIVE » proposera aux amateurs d’intrigues et d’énigmes de résoudre un « cold case » de près de 500 ans. © DR

Le Palais du Coudenberg s’associe aux festivités au travers d’une programmation placée sous le signe du jeu et de la découverte. Le jeudi 24 juin et le lundi 28 juin, le "Murder Mystery Game LIVE" proposera aux amateurs d’intrigues et d’énigmes de résoudre un "cold case" de près de 500 ans. Le palais accueillera une dégustation de vin le vendredi 25 juin, animée par l’œnologue Xavier Hérail, à la découverte des cépages d’hier qui ont façonné notre goût depuis le 15e siècle.

Les 26 et 27 juin, le "WAOUW week-end" invitera les explorateurs et aventuriers de tout poil à s’immerger dans le passé prestigieux de Bruxelles au travers d’une multitude de défis à relever en famille ou entre amis. L’exposition "OMMEGANG Behind the Scene" sera accessible tout au long du festival. Portée par urban.brussels, l’exposition retrace les moments forts de ce cortège folklorique, de 1348 à nos jours, et dépoussière ses costumes et accessoires emblématiques.

Pour clôturer le festival en beauté, le week-end Renaissance à la Maison du Roi donnera au public l’opportunité de remonter le temps en se parant des plus beaux atours de l’époque et en découvrant ses us et coutumes à travers des récits captivants. Ceci n’est qu’un avant-goût de l’ensemble des activités qui seront proposées aux visiteurs par de nombreux lieux et musées pendant ces trois semaines dédiées à l’époque de la Renaissance à Bruxelles.

Toutes les activités organisées dans le cadre de l’événement se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Informations Pratiques :

Palais du Coudenberg

Brussels Renaissance Festival

Du 19 juin au 11 juillet www.coudenberg.brussel