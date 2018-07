Broadway fait son cinéma cet été à New York

Pretty Woman

Le buzz qui accompagne la comédie musicale "Pretty Woman" n'a rien de surprenant, étant donné le retentissement qu'a eu le film avec Julia Roberts et Richard Gere. Garry Marshall, qui avait réalisé le film a co-écrit le livret de l'adaptation scénique dans laquelle le rôle de Julia Roberts est campé par Samantha Barks et celui de Richard Gere par Andy Karl. On notera aussi que la musique a été confiée à Bryan Adams. Les avant-premières ont débuté le 20 juillet et la première est prévue le 16 août.