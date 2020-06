Brabant Wallon : des comédiens s’invitent chez les habitants et font leur tournée… à pied !

Du 6 au 20 juillet, la Compagnie des Chemins de terre fera chaque soir escale dans un jardin du Brabant wallon avec son spectacle " Ni cage ni nid ", un mélange savant de clown et de philosophie.

Depuis 2016, la Compagnie des Chemins de terre, une troupe belge de théâtre de rue, organise chaque été une tournée… à pied, intitulée La Marche des philosophes.

"La réflexion est double, et elle est philosophique : notre secteur, pris dans un engrenage de "subvention-reconnaissance-mise au format" ne se retrouve plus que dans un milieu "festivals". Or, la nature du théâtre de rue est avant tout, nous semble-t-il, d’être tout-terrain. C’est là qu’il rencontre un public populaire, mélangé, étranger, peu habitué aux rideaux rouges et aux dorures." explique la Compagnie.

Cela fait donc cinq ans que, chaque été durant deux semaines, la Compagnie des Chemins de terre explore un petit bout de la Wallonie et s’invite chez l’habitant. Après avoir été en 2016 dans le nord de la Province de Luxembourg, en 2017 et 2018 en Gaume et en 2019 dans le Pays de Herve ; "La Marche des Philosophes" s’associe cette année avec le Centre culturel du Brabant wallon.

Chaque matin du 6 au 20 juillet, les comédiens, Chris Devleeschouwer et Stéphane Georis, se mettront donc en route, à pied, vers leur prochaine destination : un coin de jardin, un kiosque, le pied d’un arbre… que l’hôte aura préparé à sa convenance. Ils y joueront leur pièce "Ni cage ni nid" devant un public réduit. " Pour tout payement, nous passerons le chapeau. Puis nous dormirons chez l’habitant, partageant un repas avec lui ou elle". Et le lendemain, c’est reparti ! "Ceux qui veulent, spectateurs ou solitaires, philosophes de salon ou bavards des bois, peuvent nous accompagner pour quelques kilomètres."