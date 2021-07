Bonne nouvelle, C'est l'été sur Mars !

M.A.R.S. en langue du Borinage, c'est Mons Arts de la Scène. Le pôle culturel montois du spectacle vivant. Et si l'annulation du Doudou a refroidi les montois.e.s, l'été, lui, sera chaud, joyeux, acrobatique et populaire jusqu'au 26 août.

9 images Esquive – Le plus petit cirque du monde - C'est l'été sur Mars ! © Irvin Anneix et Helene Combal-Weiss

théâtre, danse, musique, performances, cirque… En intérieur et dans différents endroits emblématiques de la ville (Jardin du Mayeur, parc du Vauxhall, centre ville,...) et ses alentours (sur les marchés des villages), les arts vivants sont à la fête à Mons. Ouvrez vos agendas, voici quelques propositions indoor et outdoor... Fabrice Murgia et Laurent Gaudé avant Avignon La Dernière nuit du monde de Fabrice Murgia et Laurent Gaudé est présenté en première mondiale au Théâtre du Manège ce vendredi 02 juillet encore.

Jackie Chan et moi, les 8 et 9 juillet - C'est l'été sur Mars ! © Tous droits réservés Jackie Chan et moi : quand la réalité dépasse la fiction En 2012, Rosario Amedeo, un enfant du Borinage, passe un casting pour la nouvelle superproduction de Jackie Chan. A sa plus grande surprise, il est choisi et s’envole vers la Chine. Jackie Chan et moi raconte les différences culturelles, l’imaginaire de ceux qui sont restés au pays et interroge la façon dont nos choix peuvent influencer notre avenir.

Les identités multiples slamées par Pitcho Créé en 2018, Nos racines sont des ailes croise les mots de Pitcho avec la musique aux multiples influences de l'ensemble Musiques Nouvelles de Jean-Paul Dessy. Artiste belge d'origine congolaise - auteur, rappeur et comédien (pour Peter Brook et Joël Pommerat) - Pitcho Womba Konga a articulé son spectacle en 3 parties: nos identités multiples, notre rapport à l'amour et une réflexion autour de l'origine. Africaine pour ce qui concerne l'auteur. Quand la présence sonore et politique de Pitcho rencontre l'ouverture musicale et les convictions de l'ensemble Musiques Nouvelles, une alchimie se déroule sous nos yeux.

Une démonstration des Detours Cyphers © Tous droits réservés La culture hip-hop sera à l'honneur les 7 et 8 juillet au Grand Large avec toute la panoplie : concerts de Rap, Breakdance, DJ set, Session de graff, démonstrations de skate. Avec notamment Eddy Ape, Lyna, FaBRECOLLECTIV. et les battles du Détours CYPHERS. En partenariat avec la structure montoise About it.

9 images Les danseuses de Caravane à travers la ville - C'est l'été sur Mars ! © Michka Kuzma

Formes inédites autour de la Grand Place Ce week-end des 3 et 4 juillet, dès 14h30, les sept danseuses du collectif Caravane sillonneront les rues de la ville au départ du Carré des Arts. Ces moments dansés sont le résultat du challenge lancé par Anne-Théresa De Keersmaeker: “danser et s’approprier la célèbre scène des chaises de Rosas danst Rosas”. Les bancs publics montois vont être chavirés par ces sept femmes, bien décidées à prendre leur place dans l'espace public. Situation inextricable au Jardin du Mayeur Le malheur des uns fait toujours beaucoup rire les autres... mais quand c'est fait exprès, pas de honte à s'esclaffer. Dans La Fuite, Matias Pilet réinvente la figure du clown du cinéma muet. Tour à tour acrobate, mime et danseur, l'artiste incarne avec grâce ce héros malmené.

9 images La Fuite imaginée par Olivier Meyrou interprétée par Mathias Pilet - C'est l'été sur Mars ! © Pierre Planchenault

Danse sur le ring Attention ils arrivent ! des groupes de motards, danseurs, jets setters, boucantiers et DJ, dans des styles divers et hors normes. Ils montent sur le ring, le gong retentit et que la danse commence ! La Compagnie N’SOLEH de Côte d’Ivoire, présentera son spectacle Faro Faro en extérieur les 6 et 7 juillet.

9 images Faro Faro par la Compagnie N’SOLEH de Côte d'Ivoire - C'est l'été sur Mars ! © Stephane Bebeto

M*A*TT*C*H (Mon*Amour*Tiens *Ta*Chaise*Haute) Plutôt qu'une compagnie théâtrale, Clinic Orgasm Society se présente comme un laboratoire favorisant "l’hybridation entre la performance, le théâtre et le bricolage ..." Avec M*A*TT*C*H on ne devrait pas être déçu: l'histoire d'un homme qui, du haut de sa chaise d'arbitre, se rejoue le match de la finale du tournoi de Wimbledon du 5 juillet 1981 où le suédois Björn Borg et l’américain John McEnroe s'affrontaient pour la deuxième année consécutive.

9 images MATTCH - Clinic Orgasm Society - C'est l'été sur Mars ! © Clinic Orgasm Society

En pratique : C'est l'été sur Mars ! du 1er juillet au 26 août tous les spectacles en extérieur sont gratuits Détails des horaires et billetterie : C'est l'été sur mars ! – Mars - Mons arts de la scène