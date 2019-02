Bon plan : un mois de février solidaire au Théâtre Le Public

Le Théâtre Le Public, situé au coeur du quartier de St-Josse-ten-noode, propose une belle opération d’accessibilité à la culture avec un mois de février à prix libre.

Après avoir mis en place les tickets solidaires en 2017, un plan qui donne la possibilités aux spectateurs d’acheter des tickets supplémentaires pour les personnes qui n’ont pas les moyens (comme des cafés suspendus version culturelle), le Théâtre Le Public lance une nouvelle action dans la même veine. Toujours dans une démarche d’accessibilité et d’équité devant la culture, l’équipe propose un mois de février sous un nouveau modèle tarifaire. Le prix est libre et chacun peut donc payer son spectacle en fonction de ses moyens. Il s’agit ici de faire confiance aux gens et de leur permettre de calculer leur propre prix, ajusté aux revenus et à leur possibilité.

Une action mise sur pied afin d’encourager les spectateurs de tous horizons à venir faire un tour au théâtre et pour rendre à la culture sa fonction émancipatrice. Résolument tourné vers le spectateur, le Public porte plus que jamais bien son nom.

Les tarifs à payer pour une place débuteront à 5 euros et augmenteront par tranche de 5.

Plus d’informations sur le site du Public.