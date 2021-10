Bastogne annonce une saison culturelle prometteuse entre théâtre, ateliers et sorties découvertes au MUDAM

Le Centre Culturel de Bastogne lance officiellement sa saison 2021-2022. Après ces temps difficiles, les activités reprennent de plus belle et pour le plus grand bonheur des spectateurs. Théâtre, ateliers, concerts et sorties : la saison s’annonce prometteuse ! Pour l’inaugurer, c’est la création de Laure Chartier, Un fait divers, qui ouvre la programmation.

Cette création met en scène Laure Chartier qui, dans un acte de bravoure, raconte le viol qu’elle a subi en rentrant chez elle un soir. S’ensuit le parcours juridique qui suit une agression puis la vie, qui reprend son cours entre traumatisme et légèreté. Après une série de représentations aux quatre coins du pays, c’est donc à Bastogne qu’Un fait divers se raconte cette semaine.

Une sortie pour visiter le MUDAM, musée d’Art Moderne, et le patrimoine luxembourgeois

Le programme de la saison est varié et accessible à tous. L’équipe a donc prévu des rencontres autour de l’art et de la révolte, des ateliers, des soirées débats. Mais également, une sortie inédite ! Ce 16 octobre, le centre culturel propose une visite du MUDAM, le musée d’Art Moderne aux collections contemporaines impressionnantes, ainsi qu’une promenade pour découvrir le patrimoine de la ville de Luxembourg, capitale multiculturelle chargée d’histoire et verdoyante. Le prix comprend le trajet, l’entrée du Musée ainsi que les visites guidées.

Des exposés pour les amoureux d’histoire de l’art