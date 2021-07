Avignon renoue avec son Festival et se dote d’un nouveau directeur

Le coup d’envoi de la 75e édition du Festival d’Avignon a été donné ce lundi 5 juillet. Après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le premier rendez-vous théâtral au monde renoue avec son public d’habitués, ces assoiffés en quête de "shoot esthétique" qui se pressent dans les rues médiévales gorgées de chaleur de la Cité des Papes. Lors de la conférence de presse donnée ce lundi 5 juillet, la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot a confirmé la rumeur qui bruissait depuis quelques semaines : le metteur en scène, acteur, écrivain, poète et dramaturge portugais Tiago Rodrigues prendra bien la succession d’Olivier Py comme directeur du Festival à l’issue de l’édition 2022. Ce sera la première fois depuis sa création en 1947 par Jean Vilar qu’un homme de théâtre de nationalité non française dirigera la prestigieuse manifestation. "C’est le plus beau festival au monde", a déclaré Tiago Rodrigues lors d’un point presse au Cloître Saint-Louis, lieu incontournable du Festival. Pour son futur mandat, le metteur en scène (l’un des plus en vue d’Europe ! ) qui officie depuis 2014 à la tête du théâtre national Dona Maria II de Lisbonne souhaite consacrer toute son énergie "à cette grande fête de la liberté artistique et de la démocratisation culturelle" qu’est le Festival du In.

Un Festival sous contraintes

Avignon redevient donc la capitale du théâtre pendant près de quatre semaines (le "In" se terminant le 25 juillet et le "Off" le 31) mais va vivre au rythme des restrictions sanitaires : les centres de dépistage sont légion, la distribution d’autotests bat son plein, les salles de spectacle doivent être aérées quarante minutes entre chaque représentation. Cerise sur le gâteau : à la différence du reste de la France, le port du masque est de nouveau obligatoire dans la rue en centre-ville – communément appelé intra-muros - de midi à deux heures du matin en raison de l’affluence à l’extérieur lors du Festival. Cependant la préfecture du Vaucluse a autorisé une jauge de 100% de la capacité totale d’accueil (dans le respect toutefois de la distanciation sociale et des gestes barrières) dans les théâtres et les salles de spectacle. Une bonne nouvelle pour les organisateurs ! "Ce n’était pas gagné, on avait contingenté des places, on n’avait vendu que 40% des places", explique Olivier Py. Seuls les spectateurs de la Cour d’honneur dont la jauge est de 2000 place se verront demander un Pass sanitaire, sésame pour accéder à cet espace mythique du Festival où se joue traditionnellement le spectacle d’ouverture. Cette année, c’est Tiago Rodrigues qui y donnera sa version de La Cerisaie dans la traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan parue chez Actes Sud. Il s’agit de la dernière pièce d’Anton Tchekhov écrite en 1903, quelques mois avant sa mort des suites de plusieurs crises cardiaques à 44 ans, l’âge actuel du metteur en scène. Cette pièce que Tchekhov voyait comme un "vaudeville" avait été créée au Théâtre d’art de Moscou dans une mise en scène de Constantin Stanislavski, mise en scène qui avait désolé Tchekhov car Stanislavski avait transformé la pièce en drame. Dans une lettre à sa femme, Olga Knipper, comédienne dans la troupe de Stanislavsky et première interprète du rôle de Lioubov, Tchekhov écrivait : …Loulou et K.L (ndlr, le beau-frère de Tchekhov et son épouse) ont vu "La Cerisaie" en mars ; ils disent tous les deux que Stanislavski, à l’acte IV, joue d’une façon effroyable, qu’il traîne insupportablement. C’est monstrueux ! Un acte qui doit durer douze minutes au maximum en dure quarante chez vous. Une chose que je peux dire : Stanislavski a tué ma pièce. Enfin, bon …

"Se souvenir de l’avenir" avec Isabelle Huppert

Dans la mise en scène de Tiago Rodrigues, c’est Isabelle Huppert qui joue le rôle de Lioubov, cette femme ayant fui la Russie pour Paris après la noyade de son fils et la perte de son époux, "mort d’avoir trop bu de champagne", et qui se trouve contrainte à son retour, ruinée par un amant dépensier, de "regarder la vérité en face", "ne serait-ce qu’une fois dans sa vie". Cette vérité est la suivante : elle doit se séparer de son domaine tant aimé, la Cerisaie. La pièce s’inscrit dans la thématique choisie par Olivier Py pour cette 75e édition, intitulée "Se souvenir de l’avenir". Dans un entretien donné à nos confrères des Inrocks, Olivier Py explique que ce spectacle "est beaucoup plus porté sur le monde qui vient que celui qui s’en va. Ce n’est pas une vision nostalgique. Au contraire, il prend acte du changement d’une époque. C’est aussi une des vertus de la fiction en général et du théâtre en particulier."

"C’est comme si c’était mon premier Festival…"

Pour les organisateurs, l’heure est à la fête, avec la reprise des spectacles dans la Cité des Papes et la nomination du futur directeur du Festival. Malgré l’ombre du Covid qui plane encore – un spectacle sud-africain a été annulé en raison de contamination au sein de l’équipe – l’heure est aux retrouvailles. "Je suis euphorique, c’est comme si c’était mon premier festival !" s’enthousiasme Olivier Py. Le Festival du "In" qui comporte 21 lieux et 50 spectacles (dont pour la première fois la moitié sont signés par des femmes ! ) se dit prêt, tout comme le "off" qui se tient parallèlement à la manifestation officielle. A eux deux, ils représentent un poids économique estimé à près de 65 millions d’euros !

Les Belges à l’honneur dans la programmation du In

Une des particularités de ce Festival est que sa programmation fait une part belle aux créateurs belges, que ce soit du côté francophone ou du côté flamand ! Ainsi Anne-Cécile Vandalem présentera Kingdom, le dernier volet de sa trilogie dans lequel deux familles se retrouvent avec l’espoir d’avoir su créer un lieu utopique. Fabrice Murgia montera La Dernière nuit du monde, un texte de Laurent Gaudé qui se revendique de la science-fiction et nous entraîne dans un monde où une pilule a été créée permettant de ne plus dormir… Jan Martens questionnera par la danse "l’immobilité des gens qui résistent, à travers les sittings et les manifestations" dans son projet Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones. Enfin, le collectif FC Bergman racontera dans une mise en scène sans parole du nom de The Sheep Song l’histoire d’un mouton qui veut devenir un homme… Dans le Off le Théâtre des Doms continuera à promouvoir les projets artistiques issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

